Игроки сборной Марокко стали донорами крови для пострадавших от землетрясения в стране

Футболисты сборной Марокко стали донорами крови для людей, пострадавших от землетрясения в стране. Спортсмены централизовано отправились в медицинский центр для сдачи крови.

Игроки сборной Марокко стали донорами крови для пострадавших от землетрясения. Видео:

Ранее стало известно, что деньги с продажи билетов на товарищеский матч Марокко и Буркина-Фасо будут направлены в специальный Фонд для борьбы с последствиями землетрясения, произошедшего в центре государства.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,9 произошло в ночь на 9 сентября в 80 километрах от Марракеша (Марокко). По последним данным, число погибших превысило 2 тыс. человек. Считается, что это землетрясение стало самым разрушительным в стране за последние 120 лет.