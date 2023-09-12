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Защитник «Баварии» Геррейру приступил к индивидуальным тренировкам после травмы

Защитник «Баварии» Геррейру приступил к индивидуальным тренировкам после травмы
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Защитник «Баварии» и сборной Португалии Рафаэл Геррейру приступил к индивидуальным тренировкам после травмы. Об этом информирует Bild.

Сообщается, что 29-летний футболист начал работать по индивидуальной программе сегодня, 12 сентября. Ожидается, что в ближайшее время Геррейру сможет приступить к командным тренировкам.

Напомним, португальский защитник перешёл в мюнхенский клуб в конце июня текущего года на правах свободного агента. Во время предсезонной подготовки футболист получил травму икроножной мышцы и до сих пор не сыграл за новый клуб ни в одном официальном матче. Контракт игрока с «Баварией» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость португальского защитника, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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