Юпамекано: уверен, скоро сборная Германии будет вновь играть важную роль в мировом футболе

Защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано поделился мнением насчёт текущей формы сборной Германии в связи с их последними неудачными результатами.
«Я уверен, что скоро сборная Германии будет вновь играть важную роль в мировом футболе. Благодаря Киммиху, Гюндогану и многим другим футболистам у этой команды есть большой опыт выступлений на крупных турнирах. В их команде играет невероятный футболист в лице Джамала Мусиалы. Команда справится с этим спадом и станет ещё сильнее»— приводит слова Юпамекано Sportbuzzer.
Напомним, сегодня, 12 сентября, состоится товарищеский матч сборной Германии со сборной Франции. Игра пройдёт в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Матч начнётся в 22:00 мск.
- 12 сентября 2023
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