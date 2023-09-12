Игорь Акинфеев: спортсмен играет ради трофеев, а ради чего ещё?

Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что для него значит футбол и ради чего он играет в него.
«Спортсмен играет ради трофеев, а ради чего ещё? Я считаю так. Ну, может быть, кто-нибудь играет ради денег, зарплаты. Мне всегда было интересно играть в сильном, стабильном ЦСКА. Для меня футбол – это трофеи, не популярность или деньги, трофеи и любимая команда. Тебя запомнят победителем», — сказал Акинфеев в видео на клубном YouTube-канале ЦСКА.
Напомним, Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду уже больше 20 лет. На счету голкипера более 700 официальных матчей за армейцев. 37-летний футболист является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны. Ранее Акинфеев подписал новый контракт с московским клубом, рассчитанный до конца сезона-2023/2024.
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