Акинфеев — о популярности: не можешь жить полной жизнью, не хватает приватности

Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о проблемах чрезмерной популярности футболистов. Он признался, что ему не хватает приватности личной жизни.
«Наверное, это часть популярности футболистов. Но я уже тысячу раз говорил, что не люблю это. Приходится адаптироваться, потому что выйти на улицу, в парк, в центре Москвы погулять ты реально не можешь, физически не пройдёшь даже 100 метров, потому что все узнают. Чтобы в магазин сходить – это очки, ещё что-то, но даже так узнают. Если ресторан или баня с друзьями – это всё приватные истории, в которых ты можешь просто расслабиться, отдохнуть головой и не думать о том, что подойдёт ли к тебе кто-то, сфоткает ли сзади. Мне лично не хватает этой приватности. Ты не можешь жить полной жизнью», — сказал Акинфеев в видео на клубном YouTube-канале ЦСКА.
- 12 сентября 2023
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