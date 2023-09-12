Акинфеев — о завершении карьеры: поиграем до лета, а там будет видно

Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о том, есть ли у него мысли о завершении карьеры.

«Реально ли у меня нет мыслей о завершении карьеры? А почему они должны у меня быть? Если мне здоровье позволяет, за исключением каких-то моментов. Понятно, что есть болевые ощущения – и колено, и спина, и всё остальное. Ты с пяти лет постоянно падаешь и встаёшь, организм не железный. Когда я пойму на 100 процентов, что не готов, то двумя руками «за» и скажу, что всё, хорош. Контракт до лета? Ну поиграем до лета, а там будет видно. В Саудовскую Аравию не поеду! (смеётся)», — сказал Акинфеев в видео на клубном YouTube-канале ЦСКА.

Акинфеев — воспитанник армейской академии, в которой он занимался с четырёх лет. За основной состав ПФК ЦСКА вратарь дебютировал в 2003 году. С тех пор он сыграл за клуб уже 704 матча. Также на его счету 112 игр за сборную России и бронзовые медали Евро-2008.