Силкин — о сборной России: ни игры, ни настроения в коллективе, ни результата

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о поражении сборной России от олимпийской команды Египта (1:2) в товарищеском матче.

«Я не знаю, зачем в сложившейся ситуации собираться. А что не по двести человек? Давайте ещё больше людей приглашать и будем проигрывать. У тренерского штаба надо спросить, что они думают об игре сборной. В правильном направлении двигаются, могут рассчитывать на этих футболистов? Сборная сейчас ничего не оправдывает — результата нет!

Такое впечатление, что все эти сборы бесполезны. Ни игры, ни настроения в коллективе, ни результата. Что позитивного можно найти в поражении? Только победный результат может быть позитивным. Можно проводить разные тренировки, приглашать разных футболистов. Если результат есть, то не придерёшься! Для сборной всегда важен результат. Это лицо нашей страны и не поле для экспериментов», — приводит слова Силкина Legalbet.