«Смешались люди, кони, как говорится». Акинфеев — о концовке матча ЦСКА — «Зенит»
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Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об эмоциональной концовке матча 7-го тура РПЛ сезона-2023/2024 с «Зенитом» (1:1).
«Бывает, что эмоции переполняют, как в последнем матче с «Зенитом». Там была и потасовка в конце. Смешались люди, кони, как говорится. Потом я всё осмыслил, пересмотрел все эпизоды, по факту главный арбитр был прав, гол был забит чисто, и злиться можно только на себя. Надо же когда-то свои ошибки тоже признавать. После таких матчей рядом не нужен никто. Хочется одному полежать, посмотреть что-то на YouTube. Но ты не можешь семье сказать: «Отстаньте, идите спать». Ты должен дома вести себя по-другому и оставлять негатив за порогом», — сказал Акинфеев в видео на клубном YouTube-канале ЦСКА.
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