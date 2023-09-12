Акинфеев выбрал матч, в котором он переиграл бы серию пенальти
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Голкипер ЦСКА и бывший игрок сборной России Игорь Акинфеев заявил, что он переиграл бы серию пенальти в матче с «Зенитом» за Суперкубок, а не в игре с Хорватией в полуфинале чемпионата мира — 2018.
«Наверное, если выбирать между Хорватией (полуфинал чемпионата мира 2018 года. – Прим. «Чемпионата») и матчем с «Зенитом» (за Суперкубок России 2023 года. – Прим. «Чемпионата»), я выбрал бы второе, потому что это очередной трофей. Наверное, в меня стрелы полетят.
Если бы я был сейчас в сборной, то, может быть, сказал про сборную. Но если быть объективным, то чемпионами мира мы не стали бы, но говорю откровенно: Суперкубок страны я завоевал бы, наверное», — сказал Акинфеев в видео на клубном YouTube-канале ЦСКА.
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