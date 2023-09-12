«Это мой путь». Акинфеев объяснил, почему не уехал играть за границу

Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев высказался по поводу того, что провёл всю карьеру в чемпионате России и не уехал за границу.

«Это всё отголоски людей, которые думают за тебя. Я считаю, что я вообще не должен ни о чём жалеть. Да, может быть, бывают какие-то моменты и в играх, и в жизни, которые ты осмысливаешь и понимаешь, что нужно было где-то поступить по-другому. Но что касается «уехать за бугор» — никогда в жизни для меня не было приоритетом. Знаю, что есть много мнений: «Испугался, никому не нужен, посредственный» Да! Всем так говорю: «Вы на 100 процентов правы». Ни одна минута моей футбольной карьеры, которая была с пяти лет… Я ни о чём не жалею, это мой путь, я его выбрал. Наверное, пожелаю его каждому», — сказал Акинфеев в видео на клубном YouTube-канале ЦСКА.