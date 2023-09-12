Коул Палмер — о переходе в «Челси»: чувствую, что могу оказать влияние на команду

Полузащитник «Челси» Коул Палмер поделился эмоциями после перехода в лондонский клуб из «Манчестер Сити».

«Это было важное решение. Когда я покинул тренировочную площадку (в «Манчестер Сити». — Прим. «Чемпионата») в четверг, я знал, что на следующий день отправляюсь в Лондон. Всё это просто поразило меня, я сел в машину и подумал: «Ты здесь уже 15 лет».

Мне действительно нравится играть за «Челси». Это большая ответственность, и мне необходимо улучшать слабые стороны моей игры для того, чтобы я мог перейти на следующий уровень. Я не думал о цене перехода, просто хочу наслаждаться футболом. В «Челси» мне объяснили суть нынешнего проекта, и он мне понравился. Чувствую, что могу оказать влияние на команду. Я провёл с ней всего два дня: тренировался в пятницу и играл в субботу, так что пока не знаю, какие испытываю ощущения.

Надеюсь, скоро смогу вернуться и увидеть ребят из академии «Сити», там всё ещё работают сотрудники, которые были со мной с шести лет. Будет приятно их увидеть. После того как мы сыграем с «Сити» на «Стэмфорд Бридж» и «Этихаде», смогу должным образом поблагодарить их», — цитирует Палмера Daily Mail.