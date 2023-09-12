Юрий Сёмин: если у Катара будет основной состав, то сборной России будет непросто

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборной России с Катаром, который состоится сегодня, 12 сентября.
«Товарищеская игра с Катаром нужна для сборной России. Трудность всегда одна — соперник. Катар — опытная команда, провели чемпионат мира. Если у них будет основной состав, то сборной России придётся непросто. Тем более там жарко, хотя будут играть под кондиционером. Раз у нас других игр нет, то к любому международному матчу нужно относиться со всей серьёзностью», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, на чемпионате мира по футболу 2022 года Катар занял последнее место в своей группе, не набрав ни одного очка. Страна-хозяйка турнира трижды уступила — сборным Эквадора (0:2), Сенегала (1:3) и Нидерландов (0:2).
- 12 сентября 2023
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