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«Бавария» намерена удержать Дэвиса в клубе, продлив с ним контракт

«Бавария» намерена удержать Дэвиса в клубе, продлив с ним контракт
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«Бавария» всерьёз настроена продлить контракт с 22-летним защитником Альфонсо Дэвисом. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, из-за недавнего увольнения Хасана Салихамиджича с должности спортивного директора «Баварии» переговоры с канадским футболистом по продлению трудового соглашения были приостановлены до следующего года. Однако руководство мюнхенского клуба испытывает большое желание оставить Дэвиса в команде, поскольку считает его лучшим игроком на своей позиции. Кроме того, он важен для «Баварии» по маркетинговым причинам, так как чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике, а Дэвис является суперзвездой в Северной Америке. Также канадский защитник пользуется большим уважением в раздевалке.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об интересе к Дэвису со стороны мадридского «Реала».

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