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В «Торпедо» объяснили, чем будет заниматься в клубе Рязанцев

В «Торпедо» объяснили, чем будет заниматься в клубе Рязанцев
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Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, чем будет заниматься в клубе экс-полузащитник команды Александр Рязанцев.

«Функционал Рязанцева? Он будет помогать на нескольких направлениях — в селекции, во взаимоотношении тренерского штаба и игроков, а также взаимоотношениях тренерского штаба и руководства клуба», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

37-летний Рязанцев играл за «Торпедо» с 2019 года. В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 19 встречах москвичей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

На счету Рязанцева более 240 матчей в Российской Премьер-Лиге и более 50 игр в еврокубках. Полузащитник трижды становился чемпионом России, а также побеждал в Кубке и Суперкубке России.

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