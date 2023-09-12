Источник: в ближайшее время Бительо станет игроком «Динамо»

Полузащитник «Гремио» Бительо в скором времени будет объявлен игроком московского «Динамо». Об этом сообщает Esportes GZH.

По информации источника, бразильский хавбек принял предложение бело-голубых, стороны планируют полностью завершить сделку во вторник, 12 сентября. «Динамо» заплатит за 23-летнего футболиста около € 10 млн. Отмечается, что «Гремио» очень нужны деньги, так как за это трансферное окно клуб не продал ни одного игрока.

Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 7 млн. В текущем сезоне Бительо принял участие в 43 матчах за бразильский клуб, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.