Источник: в ближайшее время Бительо станет игроком «Динамо»
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Полузащитник «Гремио» Бительо в скором времени будет объявлен игроком московского «Динамо». Об этом сообщает Esportes GZH.
По информации источника, бразильский хавбек принял предложение бело-голубых, стороны планируют полностью завершить сделку во вторник, 12 сентября. «Динамо» заплатит за 23-летнего футболиста около € 10 млн. Отмечается, что «Гремио» очень нужны деньги, так как за это трансферное окно клуб не продал ни одного игрока.
Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 7 млн. В текущем сезоне Бительо принял участие в 43 матчах за бразильский клуб, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.
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