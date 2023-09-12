Команда Пруцева ФК «Слабые» вышла на чемпионат России «8х8». В ней играет Ещенко

Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Данил Пруцев рассказал об идее создания команды «Слабые», которая завоевала путёвку на чемпионат России по футболу в формате «8х8».

«С друзьями во время отпуска заявлялись на различные турниры в формате «5х5», тем самым летом поддерживая форму. Потом было затишье, в таком составе не собирались, и во время этого летнего отпуска ребята играли в турнире «8х8», и я предложил им возродить команду.

Название придумывали вместе с друзьями. Точно не помню, как возник вариант конкретно с названием ФК «Слабые». Это название – более-менее адекватное из тех, что рассматривали (смеётся).

Команда выиграла чемпионат Краснодарского края «8х8», тем самым получила путёвку на чемпионат России, который РФС будет проводить в Сочи с 1 по 7 ноября. Поэтому сейчас команда потихоньку готовится к чемпионату России, играя в городских первенствах Краснодара.

За нас играют известные по Краснодарскому краю ребята. Легенда «Спартака» Андрей Ещенко. Экс-игрок сборной России по мини-футболу Олег Канивец. Пока больше не рассматривали варианты с бывшими игроками из профессионального футбола.

Также есть тренеры, которые помогают готовить команду: мой отец и один из первых тренеров моего брата. По медицине помогает массажист из молодёжной сборной России – он живёт в Краснодаре», — сказал Пруцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По информации «Чемпионата», Пруцев главный в этой команде, игрок решает вопрос спонсорства и принимает окончательные решения. Футболистов отсматривают двое друзей Данила.