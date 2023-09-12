Команда Пруцева ФК «Слабые» вышла на чемпионат России «8х8». В ней играет Ещенко

Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Данил Пруцев рассказал об идее создания команды «Слабые», которая завоевала путёвку на чемпионат России по футболу в формате «8х8».
«С друзьями во время отпуска заявлялись на различные турниры в формате «5х5», тем самым летом поддерживая форму. Потом было затишье, в таком составе не собирались, и во время этого летнего отпуска ребята играли в турнире «8х8», и я предложил им возродить команду.
Название придумывали вместе с друзьями. Точно не помню, как возник вариант конкретно с названием ФК «Слабые». Это название – более-менее адекватное из тех, что рассматривали (смеётся).
Команда выиграла чемпионат Краснодарского края «8х8», тем самым получила путёвку на чемпионат России, который РФС будет проводить в Сочи с 1 по 7 ноября. Поэтому сейчас команда потихоньку готовится к чемпионату России, играя в городских первенствах Краснодара.
За нас играют известные по Краснодарскому краю ребята. Легенда «Спартака» Андрей Ещенко. Экс-игрок сборной России по мини-футболу Олег Канивец. Пока больше не рассматривали варианты с бывшими игроками из профессионального футбола.
Также есть тренеры, которые помогают готовить команду: мой отец и один из первых тренеров моего брата. По медицине помогает массажист из молодёжной сборной России – он живёт в Краснодаре», — сказал Пруцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
По информации «Чемпионата», Пруцев главный в этой команде, игрок решает вопрос спонсорства и принимает окончательные решения. Футболистов отсматривают двое друзей Данила.
- 12 сентября 2023
-
19:24
-
19:14
-
19:13
-
19:11
-
19:06
-
18:57
-
18:49
-
18:34
-
18:33
-
18:22
-
18:17
-
17:59
-
17:40
-
17:37
-
17:33
-
17:21
-
17:20
-
17:18
-
17:05
-
17:00
-
17:00
-
16:47
-
16:45
-
16:43
-
16:35
-
16:27
-
16:25
-
16:20
-
16:14
-
16:11
-
16:10
-
16:07
-
16:02
-
16:02
-
16:02