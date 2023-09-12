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Спортдир «Оренбурга»: работа на трансферном рынке не завершена, будет ещё один новичок

Спортдир «Оренбурга»: работа на трансферном рынке не завершена, будет ещё один новичок
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что трансферная кампания клуба не завершена. Команду пополнит ещё один новичок.

«Наша работа на рынке, думаю, не завершена. До конца окна планируем приобрести ещё одного футболиста. Это будет аренда. Если всё получится, то всё узнаете», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Летом к «Оренбургу» присоединились турок Эмирджан Гюрлюк, аргентинец Томас Муро, эквадорец Джастин Куэро и российский защитник Арсен Адамов. Команда набрала пять очков в семи турах Российской Премьер-Лиги и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Напомним, главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик был уволен после 5-го тура. Ранее спортивный директор Дмитрий Андреев высказался о дебюте нападающего Степана Оганесяна в национальной команде страны.

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