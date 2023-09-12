«Бавария» согласилась отпустить Нагельсмана в сборную, но выставила два условия

Мюнхенская «Бавария» согласилась отпустить тренера Юлиана Нагельсмана, контракт с которым действует до 2026 года, в сборную Германии без компенсации, но выставила Немецкому футбольному союзу (DFB) два важных условия, сообщает Bild.

Накануне вице-президент DFB Ханс-Йоахим Ватцке обратился в «Баварию» за консультациями по поводу Нагельсмана. Ватцке хотел узнать мнение мюнхенцев о способностях молодого тренера, а также об условиях, на которых «Бавария» готова отпустить специалиста в сборную.

Учитывая важность миссии, которая стоит перед сборной Германии на домашнем чемпионате Европы, «Бавария» не станет требовать компенсацию от DFB, как это было бы, если бы Нагельсмана решил подписать какой-либо клуб. Несмотря на то что сами мюнхенцы в 2021 году заплатили «РБ Лейпциг» около € 20 млн. Вместе с тем, федерация должна выполнить обещание, данное ещё в период работы Ханс-Дитера Флика – провести матч сборной Германии на стадионе «Баварии».

Второе условие «Баварии» всё же затрагивает финансовый вопрос. Немецкий футбольный союз должен закрыть требования Нагельсмана по зарплате. По контракту «Бавария» должна платить бывшему тренеру зарплату до 2026 года. Годовой оклад специалиста оценивается в € 7 млн, так что Нагельсман рассчитывал получить ещё около € 20 млн от клуба.

Таким образом, если федерация решит нанять Нагельсмана, ей придётся организовать международный матч в Мюнхене и договориться с тренером по зарплате.