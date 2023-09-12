Луис Рубиалес вызван в суд для дачи показаний по делу о поцелуе Дженни Эрмосо

Национальный суд Испании предъявил обвинения бывшему президенту Королевской федерации футбола страны (RFEF) Луису Рубиалесу в сексуальном насилии и вызвал его для дачи показаний в следующую пятницу, 15 сентября, сообщает пресс-служба организации.

Таким образом, суд удовлетворил запрос прокуратуры, которая на прошлой неделе подала жалобу на Рубиалеса. Прокурор посчитал, что поцелуй «без согласия», которым он одарил футболистку Дженнифер Эрмосо во время награждения победителей женского чемпионата мира, может быть квалифицирован как преступление сексуального характера.

Мировой судья Франсиско де Хорхе принял жалобу прокуратуры и в качестве первого шага запросил у RTVE все видеозаписи, на которых запечатлены сам момент поцелуя со всех доступных ракурсов, а также события до и после него.

Как сообщило ранее издание El Confidencial, по обвинениям, выдвинутым Рубиалесу, функционеру может грозить как денежный штраф, так и тюремное заключение сроком до 11 лет.