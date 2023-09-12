Ещенко объяснил, почему согласился поиграть за команду Пруцева «Слабые»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, почему согласился выступать в команде Данила Пруцева «Слабые», которая пробилась на чемпионат России по футболу в формате «8x8».

«Пруц позвонил, предложил сыграть на любительском уровне. Почему бы не поиграть? Тем более поддерживаю форму. Долго не думал – согласился, и вот бегаю.

Были интересные и интенсивные игры, в которых участвует много достойных любителей. В основном команды проходили друг друга по пенальти – настолько неуступчивой была борьба. Неплохой был турнир. Правда, порой в день было по три игры – непросто. В таком формате 7+1 играл в Москве, для меня знакомо.

В команде поставили цель – выиграть. Мы и выиграли. Вся команда – молодцы. У нас всё организовано: есть вода, администраторы, тренерский штаб. Это и есть залог успешной игры. Спасибо Данилу, что позвал. Теперь в планах – ехать в Сочи на финал», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.