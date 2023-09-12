Норвежский арбитр Свейн Моэн приговорён к тюремному заключению

44-летний норвежский футбольный арбитр Свейн Оддвар Моэн приговорен к четырём месяцам тюремного заключения за уклонение от налогов, сообщает NRK.
В период с 2014 по 2020 год Моэн уклонился от уплаты налогов на сумму более одного миллиона крон (около € 87 тыс.) и признал себя виновным в грубом нарушении. Судья, в послужном списке которого 26 матчей Лиги чемпионов, в этот период также обслуживал матчи в Египте и Саудовской Аравии, но «забыл» указать дополнительные доходы в своей декларации.
По приговору суда, который был вынесен во вторник, 12 сентября, Моэна приговорили к четырём месяцам тюремного заключения и штрафу в размере € 8,7 тыс. Арбитр признал, что действовал по неосторожности, и не стал подавать апелляцию. Чистосердечное раскаяние и послужило основанием для достаточно мягкого приговора. Обычно виновный в серьёзных налоговых махинациях получает шесть или семь месяцев тюремного заключения.
- 12 сентября 2023
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