Гаджиев: Черчесов заслуживает снова стать тренером «Спартака»
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Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев верит в возвращение Станислава Черчесова на пост главного тренера «Спартака».
«Черчесов заслуживает снова стать тренером «Спартака». Та работа, которую он делал, была хорошей. В профессии тренера нельзя избежать неудач, слишком высокая конкуренция между клубами», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».
Черчесов руководил «Спартаком» с 2007 по 2008 год. Под его руководством красно-белые завоевали серебряные медали чемпионата России. Также специалист работал со сборной России, московским «Динамо», «Легией» и «Ференцварошем».
На данный момент «Спартак» находится на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 10 очков после семи туров.
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