Бывший скаут «Реала»: сомневаюсь, что Эндрик того возраста, о котором он говорит

Скаут Маноло Ромеро, уволившийся из мадридского «Реала» около шести лет назад, сделал спорное заявление, комментируя подписание «сливочными» бразильского самородка Эндрика. Специалист сравнил 17-летнего игрока «Палмейраса» с колумбийцем Радамелем Фалькао, которого подозревают в фальсификации своего возраста.
«У меня всегда были сомнения по поводу Эндрика относительно того, соответствует ли его реальный возраст тому, о котором он заявляет. Я сомневаюсь в этом, потому что физически он выглядит старше. Я помню Радамеля Фалькао, который прибыл в Европу в более старшем возрасте», — приводит слова Ромеро Marca.
Напомним, мадридский «Реал» купил Эндрика в 2022 году, когда ему было 16 лет. Нападающий сможет присоединиться к команде только в следующем сезоне, когда ему исполнится 18 лет. Испанские СМИ утверждают, что «сливочные» заплатили «Палмейрасу» € 72 млн. Контракт между футболистом и «Реалом» подписан до 2027 года, в него будет включена опция продления до 2030-го.
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