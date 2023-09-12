Карвахаль — о пяти победах «Реала» в Лиге чемпионов: кажется, повторить такое невозможно

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о пяти победах мадридской команды в Лиге чемпионов.
«Это безумие! Кажется, такое невозможно повторить. Со временем мы будем ценить подобное достижение гораздо больше. Иногда, лёжа в постели, я думаю о том, как я счастлив и горд этим. Я был частью одного из лучших периодов в истории «Реала», если не лучшего.
Хочется, чтобы после моего ухода обо мне говорили как об одном из лучших крайних защитников, когда-либо игравших здесь. Время позволит взглянуть на всё это с другой стороны», – приводит слова Карвахаля Marca.
Напомним, «Реалу» удалось выиграть пять Кубков Лиги чемпионов с 2014 по 2022 год. Мадридский клуб поднимал над головой самый престижный европейский клубный трофей в сезонах-2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022.
- 12 сентября 2023
-
21:02
-
21:00
-
20:57
-
20:53
-
20:49
-
20:49
-
20:47
-
20:44
-
20:43
-
20:40
-
20:32
-
20:25
-
20:13
-
20:11
-
20:08
-
19:55
-
19:50
-
19:48
-
19:24
-
19:14
-
19:13
-
19:11
-
19:06
-
18:57
-
18:49
-
18:34
-
18:33
-
18:22
-
18:17
-
17:59
-
17:40
-
17:37
-
17:33
-
17:21
-
17:20