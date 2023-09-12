Хлусевич: злость на себя — сборная России не может обыграть Катар. Проблема в отношении

Защитник сборной России Даниил Хлусевич прокомментировал исход матча с Катаром.

«Что сегодня было? Не обыграли Катар — вот что. Не могу сказать, что не получилось. Посмотрим игру, потом разберём, Валерий Георгиевич скажет нам, что не так. Больше всего проблема в концентрации и отношении к самой игре. Не было ничего удивительного — всё было предсказуемо. Соперник делал то, что нам и говорили.

Из-за чего не хватило концентрации? Может, потому что товарищеский матч. Мотивация играть за сборную есть у всех. Говорю за себя, по ребятам тоже это видно, все хотят играть. Расслабляет статус матча? Если бы мы забили семь, может, и расслаблял бы. А мы Катар не можем обыграть. Надо работать над собой — каждый должен это делать.

Есть злость на себя. Хочется играть за сборную, хочется выигрывать», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, несколько минут назад завершился товарищеский матч, в котором встречались сборная Катара и национальная команда России. Матч закончился вничью со счётом 1:1.