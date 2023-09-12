Хлусевич: когда-то бан закончится, мы будем играть. Матчи сборной для будущего

Защитник сборной России Даниил Хлусевич высказал мнение о целях и задачах товарищеских матчей, которые национальная команда проводит в период отстранения.

«Сборы и игры сборной сейчас – для будущего. Когда-то бан закончится, и мы будем играть на международных соревнованиях», – передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, сегодня, 12 сентября, состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборная Катара и национальная команда России. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Российские клубы и сборные, как взрослая, так и молодёжные, отстранены от международных футбольных соревнований по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации. Аналогичное положение — во многих других видах спорта.