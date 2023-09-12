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Волков: у игроков Катара сумасшедшая скорость. В РПЛ я такого не видел

Волков: у игроков Катара сумасшедшая скорость. В РПЛ я такого не видел
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Защитник сборной России Сергей Волков высказался об игре своей команды в товарищеском матче, в котором россияне сыграли вничью с Катаром (1:1).

«Катар — интересный соперник. Они очень сильные и выносливые, но, возможно, чуть менее техничные и тактически обучены. У них все бегут, интенсивность чуть другая, отличается от РПЛ. Лично я почувствовал на себе эту разницу. У игроков Катара просто сумасшедшая скорость. Они постоянно открываются за спину. Такого в РПЛ я ещё не видел», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матч с Катаром стал для сборной России заключительным на сентябрьских учебно-тренировочных сборах. Несколькими днями ранее Россия составом до 23 лет дважды встречалась со сборной Египта U23. Первая игра завершилась со счётом 1:1, во второй оказались сильнее египтяне — 2:1.

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