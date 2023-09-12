Чалов: должны были забить Катару в первые 20 минут, было бы легче

Нападающий сборной России Фёдор Чалов высказался об игре своей команды в товарищеском матче, в котором его сборная сыграла вничью с Катаром (1:1).

«Должны были забить в первые минут 20 — тогда игра по-другому складывалась бы. Моменты были, в частности, у меня. Можно было сделать игру полегче.

Нас хватило физически. Они были хорошо готовы. В этом плане были в плюс-минус одинаковом физическом состоянии», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матч с Катаром стал для сборной России заключительным на сентябрьских учебно-тренировочных сборах. Несколькими днями ранее Россия составом до 23 лет дважды встречалась со сборной Египта U23. Первая игра завершилась со счётом 1:1, во второй оказались сильнее египтяне — 2:1.