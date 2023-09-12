Скопинцев: игру за сборную России ни с чем не сравнить. Ради этого играю в футбол

Защитник сборной России Дмитрий Скопинцев поделился эмоциями после ничьей в товарищеском матче с Катаром (1:1).
«Игру за сборную ни с чем не сравнить! Это что-то новое для меня. Это то, ради чего хочется играть в футбол и прогрессировать. Очень рад оказаться здесь и сыграть свой первый матч в этой футболке! Надеюсь, что они ещё будут в будущем. Буду для этого усердно работать.
Были моменты, которые не очень понравились со своей стороны. Но были и моменты, которые понравились. В целом стабильно и нормально. Мог лучше, мог хуже», — передаёт слова Скопинцева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, матч проходил в Катаре, на 70-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу нападающего Ахмеда Алаа. На 90-й минуте сборная России смогла сравнять счёт. Отличился защитник Александр Солдатенков с передачи Максима Глушенкова — 1:1.
- 12 сентября 2023
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