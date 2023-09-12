Карпин: первые 20-25 минут против Катара — это то, что хочется видеть у сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал матч с Катаром.

«Первые 20-25 минут матча понравились – это то, что хотелось бы видеть в исполнении сборной в принципе. Но только не на протяжении 25 минут, а 70-80. Что произошло дальше – надо разбираться. Либо силы нас покидают, либо концентрация», – передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, несколько минут назад завершился товарищеский матч, в котором встречались сборная Катара и национальная команда России. Матч закончился вничью со счётом 1:1. В первом тайме соперники не отметились взятием ворот. На 70-й минуте Катар вышел вперёд благодаря голу нападающего Ахмеда Алаа. На 90-й минуте сборная России смогла сравнять счёт. Отличился защитник Александр Солдатенков с передачи Максима Глушенкова — 1:1.