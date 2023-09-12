Скопинцев: игроки сборной России бьются друг за друга. Победы у нас впереди

Защитник сборной России Дмитрий Скопинцев высказался о сентябрьских учебно-тренировочных сборах.

«Все ребята доброжелательные и хорошие. Мы все друг друга знаем. У всех есть общие темы. Чувствую себя комфортно. Все бьёмся друг за друга. Победы у нас впереди.

Я стараюсь никогда не впадать в эйфорию. И никогда не унывать, даже при каких-то неудачах. Всё течёт, быстро меняется. Нужно иметь психологическую стабильность. Воспринимаю всё очень спокойно. Продолжаю усердно дальше работать!» — передаёт слова Скопинцева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, матч проходил в Катаре, на 70-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу нападающего Ахмеда Алаа. На 90-й минуте сборная России смогла сравнять счёт. Отличился защитник Александр Солдатенков с передачи Максима Глушенкова — 1:1.