Карпин: согласен на 500%, что интенсивность против Катара выше, чем против «Зенита»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин согласился с защитником команды Сергеем Волковым, который отметил выносливость игроков сборной Катара после ничьей в товарищеском матче (1:1).

«Игрокам в раздевалке я сказал всю правду. В чём она заключается – это для футболистов. Волков вам всё ответил (он сказал про то, что была высокая интенсивность, из-за чего было сложно. – Прим. «Чемпионата»). Это футболист, который играет в «Краснодаре». Команде, которая идёт на первом месте. Он сказал, что здесь, против Катара, другая интенсивность, чем в чемпионате России? Ну вот и всё.

Грустно? Грустно, что делать. Работать надо, и работать надо прежде всего в клубах. Футболисты сюда приезжают из клубов. А потом оказывается, что интенсивность против Катара выше, чем против «Зенита». Не я это сказал. Согласен ли я с ним? На 500%», – передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.