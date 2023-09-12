Карпин: конечно, сборная России сейчас претендовала бы на выход на ЧЕ и ЧМ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил мнение, что национальная команда страны могла бы претендовать на попадание в финальные части престижнейших турниров континента и мира.

«Если прям завтра нас вернули бы в отборочные чемпионата Европы, эта сборная вышла бы. На что ещё она могла бы претендовать? На невылет? Конечно, на попадание на чемпионат Европы или мира. Был же отбор последний. Кто другой в команде? Кого нет? Алексея Миранчука не было в последних играх. Дивеева, Осипенко тоже не было. И что.

Эта же сборная, без двух-трёх игроков, полтора-два года назад закончила на втором месте. За это время, понятно, состояние другое, но мотивация была бы другая», – передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, сегодня, 12 сентября, состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборная Катара и национальная команда России. Матч завершился вничью со счётом 1:1.