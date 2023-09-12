Мэттью Бут – о Карпине: отъезд российских игроков в Европу был чем-то необычным

Бывший защитник «Ростова» и «Крылья Советов» Мэттью Бут заявил, что Валерий Карпин был одним из самых квалифицированных футболистов из России в конце девяностых — начале нулевых годов.

«Карпин был одним из российских футболистов, за которым следили с раннего возраста в Европе. Отъезд российских игроков в Европу был чем-то необычным. Таких примеров было немного. Я знал о Карпине, Мостовом. Российская лига всегда финансово была стабильной, поэтому было необычно, если кто-то куда-либо переходил. Карпин был одним из самых квалифицированных футболистов из России на моей памяти.

Что думаю о дисквалификации ФИФА и УЕФА сборной России и российских клубов? Я бы не хотел говорить о политике, но отстранение спортсменов и команд по политическому принципу очень разочаровывает», — приводит слова Бута Metaratings.ru.