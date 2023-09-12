Норвегия — Грузия: Эрлинг Холанд открыл счёт
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В эти минуты проходит матч 6-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу — 2024, в котором встречаются сборные Норвегии и Грузии. Игру принимает стадион «Уллевол» в Осло (Норвегия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЧЕ-2024 - квалификация . Группа A. 6-й тур
12 сентября 2023, вторник. 21:45 МСК
Норвегия
Перерыв
2 : 0
Грузия
1:0 Холанд – 25' 2:0 Эдегор – 33'
На 25-й минуте матча нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд открыл счёт, замкнув головой фланговый навес партнёра.
После пяти сыгранных туров Норвегия с четырьмя очками занимает третье место в турнирной таблице группы А, опережая Грузию (5-е) по дополнительным показателям. Возглавляет таблицу команда Шотландии (15).
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