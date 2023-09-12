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Италия — Украина: гости отыграли один мяч

Италия — Украина: гости отыграли один мяч
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В матче 6-го тура группы C отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встречаются сборные Италии и Украины. Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа C. 6-й тур
12 сентября 2023, вторник. 21:45 МСК
Италия
Окончен
2 : 1
Украина
1:0 Фраттези – 12'     2:0 Фраттези – 29'     2:1 Ярмоленко – 41'    

Сборная Италии вышла вперёд на 12-й минуте благодаря голу полузащитника Давиде Фраттези. Спустя ещё 16 минут хавбек оформил дубль. Украинцы смогли отыграть один мяч до перерыва — на 41-й минуте голом отметился вингер Андрей Ярмоленко — 2:1 в пользу сборной Италии.

Последний раз сегодняшние соперники встречались в товарищеском матче в 2018 году. Тогда команды сыграли вничью — 1:1. В составе итальянцев голом отметился Федерико Бернандески, за Украину забил Руслан Малиновский.

Группу C возглавляет сборная Англии. Команда набрала 13 очков после пяти матчей. Италия занимает третье место, заработав четыре очка после трёх игр. Украина (7) находится на второй строчке, сыграв четыре матча.

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