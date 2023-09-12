Экс-защитник «Крыльев» и «Ростова» Бут: в России старался держаться от пива подальше

Бывший защитник «Крыльев Советов» Мэтью Бут заявил, что во время проживания в России делал всё, чтобы «держаться от пива подальше».

«Что думаю о том, что Самара славится пивом? Это большая проблема не только в России, но и в ЮАР. По всему миру существует культура потребления пива среди футболистов, и с этим надо работать и исправлять, потому что карьера игрока очень короткая и чрезмерное употребление алкоголя делает её ещё короче, поэтому с этим надо что‑то делать. Я понимаю, что в России пиво популярно, но я делал всё возможное, чтобы держаться от него подальше», — приводит слова Бута «Матч ТВ».

Напомним, южноафриканский защитник выступал за «Крылья Советов» с 2004 по 2008 год, до этого он также играл за «Ростов».