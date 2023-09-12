Экс-защитник «Крыльев» и «Ростова» Бут: в России старался держаться от пива подальше
Поделиться
Бывший защитник «Крыльев Советов» Мэтью Бут заявил, что во время проживания в России делал всё, чтобы «держаться от пива подальше».
«Что думаю о том, что Самара славится пивом? Это большая проблема не только в России, но и в ЮАР. По всему миру существует культура потребления пива среди футболистов, и с этим надо работать и исправлять, потому что карьера игрока очень короткая и чрезмерное употребление алкоголя делает её ещё короче, поэтому с этим надо что‑то делать. Я понимаю, что в России пиво популярно, но я делал всё возможное, чтобы держаться от него подальше», — приводит слова Бута «Матч ТВ».
Напомним, южноафриканский защитник выступал за «Крылья Советов» с 2004 по 2008 год, до этого он также играл за «Ростов».
Комментарии
- 12 сентября 2023
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:39
-
23:39
-
23:35
-
23:29
-
23:24
-
23:21
-
22:55
-
22:49
-
22:43
-
22:34
-
22:24
-
22:21
-
22:19
-
22:13
-
22:09
-
22:01
-
21:58
-
21:50
-
21:43
-
21:43
-
21:37
-
21:35
-
21:32
-
21:31
-
21:31
-
21:29
-
21:25
-
21:23
-
21:22
-
21:21
-
21:20
-
21:18
Партнерский контент