УЕФА даст России минимальное количество баллов в таблице коэффициентов за текущий сезон
Поделиться
По итогам еврокубкового сезона-2023/2024 УЕФА начислит России наименьший коэффициент, полученный страной за последние пять сезонов, то есть 4,333 балла. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Напомним, российские клубы были отстранены от международных соревнований после начала СВО в феврале прошлого года. Наименьший показатель за последние пять сезонов Россия получила по итогам сезона-2020/2021 (4,333). Именно столько очков было добавлено в таблицу по итогам сезона-2022/2023, с которого начало действовать решение исполкома УЕФА.
На данный момент Россия занимает в таблице коэффициентов 26-е место. Накануне отстранения, после сезона-2021/2022, страна находилась на 10-м месте.
Комментарии
- 12 сентября 2023
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:39
-
23:39
-
23:35
-
23:29
-
23:24
-
23:21
-
22:55
-
22:49
-
22:43
-
22:34
-
22:24
-
22:21
-
22:19
-
22:13
-
22:09
-
22:01
-
21:58
-
21:50
-
21:43
-
21:43
-
21:37
-
21:35
-
21:32
-
21:31
-
21:31
-
21:29
-
21:25
-
21:23
-
21:22
-
21:21
-
21:20
-
21:18
Партнерский контент