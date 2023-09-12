УЕФА даст России минимальное количество баллов в таблице коэффициентов за текущий сезон

По итогам еврокубкового сезона-2023/2024 УЕФА начислит России наименьший коэффициент, полученный страной за последние пять сезонов, то есть 4,333 балла. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Напомним, российские клубы были отстранены от международных соревнований после начала СВО в феврале прошлого года. Наименьший показатель за последние пять сезонов Россия получила по итогам сезона-2020/2021 (4,333). Именно столько очков было добавлено в таблицу по итогам сезона-2022/2023, с которого начало действовать решение исполкома УЕФА.

На данный момент Россия занимает в таблице коэффициентов 26-е место. Накануне отстранения, после сезона-2021/2022, страна находилась на 10-м месте.