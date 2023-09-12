Фрей: Доменек говорил мне, что ненавидит итальянцев

Французский вратарь Себастьян Фрей, завершивший карьеру в конце 2015 года, обвинил бывшего тренера сборной Франции Раймона Доменека в ненависти к итальянцам. По словам экс-голкипера «Интера», «Вероны», «Фиорентины» и «Дженоа», специалист использовал Фрея и других футболистов, чтобы насолить итальянским клубам.

«Когда я выступал за молодёжную сборную Франции, то сказал Доменеку, что больше не хочу быть в его команде. Он вынудил меня пропустить игры за «Интер» из-за вызова в сборную, а затем посадил меня на скамейку запасных. Так обошлись со мной и Стефаном Далма.

Доменек говорил мне, что ненавидит итальянцев, и таким образом использовал нас, чтобы насолить итальянским клубам», – приводит слова Фрея Football Italia со ссылкой на TV Play.

Напомним, Доменек был тренером молодёжной сборной Франции с 1993 по 2004 год, с 2004 до лета 2010 года он возглавлял национальную команду страны. В этот период он проиграл финал чемпионата мира – 2006 Италии в серии пенальти.

Что касается Фрея, то голкипер провёл четыре матча за французскую молодёжку и два матча за взрослую команду.