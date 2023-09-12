Матч Румыния — Косово прерывался из-за инцидентов на трибунах

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Матч квалификации Евро-2024, в котором встречаются сборные Румынии и Косова, был прерван на 18-й минуте при счёте 0:0 из-за политических акций румынских болельщиков, сообщает Digi Sport.

Фото: Кадр из трансляции

Фанаты забросали поле файерами, скандируя политические лозунги и вывесив провокационные баннеры на трибунах. В частности, надписи на плакатах гласили «Косово — это Сербия», «Бессарабия — это Румыния».

Арбитр отправил команды в раздевалку, приняв решение остановить матч. Позже порядок был восстановлен, и игра продолжилась.

Ранее румынская ассоциация уже подвергалась наказаниям от УЕФА из-за поведения болельщиков на матче молодёжных сборных Румынии и Украины. Во время Евро-2023, который принимали Румыния и Грузия, болельщики также скандировали политические лозунги, бросали на поле файеры и дымовые шашки.