Холанд и Эдегор принесли Норвегии победу в матче с Грузией

Завершился матч 6-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу — 2024, в котором встречались сборные Норвегии и Грузии. Игру принимал стадион «Уллевол» в Осло (Норвегия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Финальный свисток зафиксировал счёт 2:1 в пользу хозяев.

На 25-й минуте встречи форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд открыл счёт в матче, головой замкнув фланговый навес Антонио Нусы. На 33-й минуте Мартин Эдегор удвоил преимущество хозяев поля ударом с линии штрафной. Ассистировал ему также Нуса. На первой компенсированной к матчу минуте Буду Зивзивадзе с передачи Ираклия Азарова провёл гол престижа.

В другом матче группы сборная Испании разгромила команду Кипра на своём поле со счётом 6:0. В составе испанской команды отличились Гави, Микель Мерино, Хоселу, Алекс Баэна и Ферран Торрес, оформивший дубль.

После шести сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу Шотландия, набравшая максимальное количество очков в пяти матчах (15). Испания занимает второе место (9), а Норвегия вышла на чистое третье место (7). В активе Грузии, которая расположилась на четвёртом месте, осталось четыре очка. Замыкает таблицу Кипр (0).