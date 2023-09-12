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Норвегия — Грузия. Прямая трансляция
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Холанд и Эдегор принесли Норвегии победу в матче с Грузией

Холанд и Эдегор принесли Норвегии победу в матче с Грузией
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Завершился матч 6-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу — 2024, в котором встречались сборные Норвегии и Грузии. Игру принимал стадион «Уллевол» в Осло (Норвегия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Финальный свисток зафиксировал счёт 2:1 в пользу хозяев.

На 25-й минуте встречи форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд открыл счёт в матче, головой замкнув фланговый навес Антонио Нусы. На 33-й минуте Мартин Эдегор удвоил преимущество хозяев поля ударом с линии штрафной. Ассистировал ему также Нуса. На первой компенсированной к матчу минуте Буду Зивзивадзе с передачи Ираклия Азарова провёл гол престижа.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа A. 6-й тур
12 сентября 2023, вторник. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
2 : 1
Грузия
1:0 Холанд – 25'     2:0 Эдегор – 33'     2:1 Зивзивадзе – 90+1'    

В другом матче группы сборная Испании разгромила команду Кипра на своём поле со счётом 6:0. В составе испанской команды отличились Гави, Микель Мерино, Хоселу, Алекс Баэна и Ферран Торрес, оформивший дубль.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа A. 6-й тур
12 сентября 2023, вторник. 21:45 МСК
Испания
Окончен
6 : 0
Кипр
1:0 Гави – 18'     2:0 Мерино – 33'     3:0 Хоселу – 70'     4:0 Ф. Торрес – 73'     5:0 Баэна – 77'     6:0 Ф. Торрес – 83'    

После шести сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу Шотландия, набравшая максимальное количество очков в пяти матчах (15). Испания занимает второе место (9), а Норвегия вышла на чистое третье место (7). В активе Грузии, которая расположилась на четвёртом месте, осталось четыре очка. Замыкает таблицу Кипр (0).

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