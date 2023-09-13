Александр Мостовой: эксперименты продолжаются — непонятно, кто и как попадает в сборную

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче с Катаром (1:1).
«Получился скучный, унылый и непонятный матч. Первые 15 минут были очень хорошими, а потом этот стартовый запал куда-то делся. После забитого гола Катара наша сборная только снова активизировалась. Итоги? Эксперименты продолжаются, 49 человек в сборной — непонятно, кто и как попал в команду. Сейчас нет никакого давления, можно творить всё что угодно.
Игра Головина? На фоне всех остальных он просто теряется на поле. Видно, что старался, но особо у него не получилось ничего. Давно всё-таки не играл», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».
Матч с Катаром стал для сборной России заключительным на сентябрьских учебно-тренировочных сборах. До этого Россия составом до 23 лет дважды встречалась со сборной Египта U23. Первый матч закончился со счётом 1:1, во второй встрече оказались сильнее египтяне — 2:1.
- 13 сентября 2023
-
01:04
-
00:50
-
00:45
-
00:40
-
00:33
-
00:33
-
00:24
-
00:20
-
00:16
-
00:07
- 12 сентября 2023
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:39
-
23:39
-
23:35
-
23:29
-
23:24
-
23:21
-
22:55
-
22:49
-
22:43
-
22:34
-
22:24
-
22:21
-
22:19
-
22:13
-
22:09
-
22:01
-
21:58
-
21:50
-
21:43
-
21:43
-
21:37
-
21:35