Александр Мостовой: эксперименты продолжаются — непонятно, кто и как попадает в сборную

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче с Катаром (1:1).

«Получился скучный, унылый и непонятный матч. Первые 15 минут были очень хорошими, а потом этот стартовый запал куда-то делся. После забитого гола Катара наша сборная только снова активизировалась. Итоги? Эксперименты продолжаются, 49 человек в сборной — непонятно, кто и как попал в команду. Сейчас нет никакого давления, можно творить всё что угодно.

Игра Головина? На фоне всех остальных он просто теряется на поле. Видно, что старался, но особо у него не получилось ничего. Давно всё-таки не играл», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Матч с Катаром стал для сборной России заключительным на сентябрьских учебно-тренировочных сборах. До этого Россия составом до 23 лет дважды встречалась со сборной Египта U23. Первый матч закончился со счётом 1:1, во второй встрече оказались сильнее египтяне — 2:1.