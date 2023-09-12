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Германия под руководством Фёллера одолела Францию

Германия под руководством Фёллера одолела Францию
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Германии и Франции. Игру принимал стадион «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Финальный свисток зафиксировал счёт 2:1 в пользу хозяев.

На 4-й минуте встречи нападающий сборной Германии Томас Мюллер открыл счёт с передачи Бенджамена Хенрихса. Долгое время этот гол оставался единственным в игре, а в концовке игры соперники обменялись точными ударами. На 87-й минуте Лерой Зане с передачи Кая Хаверца удвоил преимущество немцев, но спустя две минуты Антуан Гризманн с пенальти размочил счёт.

Напомним, сборная Германии не участвует в квалификации чемпионата Европы – 2024, отобравшись в финальную часть турнира на правах хозяйки. Накануне матча с Францией Немецкий футбольный союз отправил в отставку тренерский штаб Ханс-Дитера Флика из-за неудовлетворительных результатов, действиями команды временно руководит спортивный директор сборной Руди Фёллер.

Сборная Франции возглавляет свою отборочную группу в квалификации с максимальными показателями – 15 очков после пяти матчей.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 сентября 2023, вторник. 22:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Франция
1:0 Мюллер – 4'     2:0 Зане – 87'     2:1 Гризманн – 89'    
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