Германия под руководством Фёллера одолела Францию

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Германии и Франции. Игру принимал стадион «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Финальный свисток зафиксировал счёт 2:1 в пользу хозяев.

На 4-й минуте встречи нападающий сборной Германии Томас Мюллер открыл счёт с передачи Бенджамена Хенрихса. Долгое время этот гол оставался единственным в игре, а в концовке игры соперники обменялись точными ударами. На 87-й минуте Лерой Зане с передачи Кая Хаверца удвоил преимущество немцев, но спустя две минуты Антуан Гризманн с пенальти размочил счёт.

Напомним, сборная Германии не участвует в квалификации чемпионата Европы – 2024, отобравшись в финальную часть турнира на правах хозяйки. Накануне матча с Францией Немецкий футбольный союз отправил в отставку тренерский штаб Ханс-Дитера Флика из-за неудовлетворительных результатов, действиями команды временно руководит спортивный директор сборной Руди Фёллер.

Сборная Франции возглавляет свою отборочную группу в квалификации с максимальными показателями – 15 очков после пяти матчей.