Вячеслав Колосков: сборная России провела посредственный матч, побегали для здоровья

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче с Катаром (1:1).

«Какую оценку поставить игре сборной России? Это должен сделать тренер. Я скажу так: играли мы очень посредственно, в ветеранском темпе. Никакой борьбы не было, побегали для здоровья, и всё. Наверное, тренеру эта игра что-то даст — сделать определённые выводы. Пока сложно сказать, какая была установка на матч. Кажется, что ребята вышли играть без особого желания. Только в конце забегали, когда нужно было отыгрываться», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Матч с Катаром стал для сборной России заключительным на сентябрьских учебно-тренировочных сборах. До этого Россия составом до 23 лет дважды встречалась со сборной Египта U23. Первый матч закончился со счётом 1:1, во втором поединке оказались сильнее египтяне — 2:1.