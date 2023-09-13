Зарема Салихова — о сборной России: нет целей, задач, перспектив. Нет конкретики ни в чём

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась эмоциями от игры сборной России в товарищеском матче с Катаром (1:1).

«Сборной как футбольного института в классическом понимании нет, потому что нет целей, задач, перспектив. Отсюда такие результаты.

Футбол – очень конкретный вид спорта. А сейчас нет конкретики ни в чём, это бег с мячом», – приводит слова Салиховой «РИА Новости Спорт».

Матч с Катаром стал для сборной России заключительным на сентябрьских учебно-тренировочных сборах. До этого Россия составом до 23 лет дважды встречалась со сборной Египта U23. Первый матч закончился со счётом 1:1, во второй встрече оказались сильнее египтяне — 2:1. Напомним, главный тренер национальной команды Валерий Карпин вызвал на сбор 49 футболистов.