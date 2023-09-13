Франция не побеждает в четвёртом матче подряд, когда Мбаппе начинает игру на скамейке

Сборная Франции не выиграла ни одного из четырёх последних матчей во всех турнирах, когда нападающий Килиан Мбаппе не выходил в стартовом составе.
Французы сыграли вничью с командами Хорватии (1:1) и Австрии (1:1) в июне 2022 года в рамках Лиги наций, уступили Тунису (0:1) на чемпионате мира в Катаре в ноябре 2022 года и проиграли в спарринге сборной Германии 12 сентября (1:2).
Килиан Мбаппе, дебютировавший в сборной 25 марта 2017 года, в общей сложности провёл за национальную команду 71 матч, забив 40 голов и отдав 25 голевых передач.
Напомним, вчера, 12 сентября, состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборные Германии и Франции. Финальный свисток зафиксировал счёт 2:1 в пользу бундестим. Мбаппе весь матч провёл на скамейке для запасных.
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