Германия не побеждала Францию дома с 1987 года

Сборная Германии переиграла команду Франции на своём поле впервые за последние 36 лет, сообщает L’Equipe.
Бундестим прервала безвыигрышную серию из четырёх матчей (две ничьих и два поражения), которая тянулась с 1987 года. 12 августа 1987 года победу сборной Германии (2:1) принёс дубль Руди Фёллера, который временно исполнял обязанности тренера немецкой команды во время последний встречи.
Напомним, вчера, 12 сентября, состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборные Германии и Франции. Финальный свисток зафиксировал счёт 2:1 в пользу бундестим. На четвёртой минуте встречи нападающий сборной Германии Томас Мюллер открыл счёт с передачи Бенджамина Хенрихса. Долгое время этот гол оставался единственным в игре, а в концовке игры соперники обменялись точными ударами. На 87-й минуте Лерой Зане с передачи Кая Хаверца удвоил преимущество немцев, но спустя две минуты Антуан Гризманн с пенальти размочил счёт.
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