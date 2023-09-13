Аргентина в гостях разгромила Боливию в отборе на ЧМ-2026, Месси не играл

В Ла-Пасе на стадионе «Эрнандо Силес» закончился отборочный матч чемпионата мира-2026 в зоне Южной Америки, в котором Боливия принимала Аргентину. Гости одержали победу со счётом 3:0.
У действующих чемпионов мира голы забили Энцо Фернандес на 31-й минуте, Николас Тальяфико на 42-й и Николас Гонсалес на 83-й. У хозяев было удаление в первом тайме. На 39-й минуте красную карточку получил Роберто Фернандес. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отсутствовал в заявке на игру. После предыдущего матча с Эквадором сообщалось о наличии у форварда проблем со здоровьем.
Боливия потерпела второе поражение в двух матчах в текущем отборе. Аргентина одержала вторую победу.
В отборочном турнире ЧМ-2026 в Южной Америке принимают участие 10 сборных, которые сыграют друг с другом в два круга. Команды, которые займут места с первого по шестое, квалифицируются в финальный турнир. Отбор в Южной Америке закончится в сентябре 2025 года.
Сборная, оказавшаяся на седьмом месте, выступит в межконтинентальном плей-офф. В нём также сыграют две команды из зоны КОНКАКАФ и по одной от Азии, Африки и Океании. Они разыграют последние две путёвки на ЧМ.
Чемпионат мира — 2026 пройдёт в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые в истории сыграют 48 сборных.
- 13 сентября 2023
-
01:36
-
01:04
-
00:50
-
00:45
-
00:40
-
00:33
-
00:33
-
00:24
-
00:20
-
00:16
-
00:07
- 12 сентября 2023
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:39
-
23:39
-
23:35
-
23:29
-
23:24
-
23:21
-
22:55
-
22:49
-
22:43
-
22:34
-
22:24
-
22:21
-
22:19
-
22:13
-
22:09
-
22:01
-
21:58
-
21:50
-
21:43
-
21:43
-
21:37