Аргентина в гостях разгромила Боливию в отборе на ЧМ-2026, Месси не играл

В Ла-Пасе на стадионе «Эрнандо Силес» закончился отборочный матч чемпионата мира-2026 в зоне Южной Америки, в котором Боливия принимала Аргентину. Гости одержали победу со счётом 3:0.

У действующих чемпионов мира голы забили Энцо Фернандес на 31-й минуте, Николас Тальяфико на 42-й и Николас Гонсалес на 83-й. У хозяев было удаление в первом тайме. На 39-й минуте красную карточку получил Роберто Фернандес. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отсутствовал в заявке на игру. После предыдущего матча с Эквадором сообщалось о наличии у форварда проблем со здоровьем.

Боливия потерпела второе поражение в двух матчах в текущем отборе. Аргентина одержала вторую победу.

В отборочном турнире ЧМ-2026 в Южной Америке принимают участие 10 сборных, которые сыграют друг с другом в два круга. Команды, которые займут места с первого по шестое, квалифицируются в финальный турнир. Отбор в Южной Америке закончится в сентябре 2025 года.

Сборная, оказавшаяся на седьмом месте, выступит в межконтинентальном плей-офф. В нём также сыграют две команды из зоны КОНКАКАФ и по одной от Азии, Африки и Океании. Они разыграют последние две путёвки на ЧМ.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые в истории сыграют 48 сборных.