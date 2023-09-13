Фанаты болели с картонным Дзюбой, Солдатенков спасал сборную. Фото матча с Катаром

12 сентября в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» в товарищеском матче национальная команда России сыграла вничью со сборной Катара. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Матч с Катаром стал для сборной России заключительным на сентябрьских учебно-тренировочных сборах. Несколькими днями ранее Россия составом до 23 лет дважды встречалась со сборной Египта U23. Первая игра завершилась со счётом 1:1, во второй оказались сильнее египтяне — 2:1.

Напомним, учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков.

Лучшие кадры с матча Катар — Россия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.