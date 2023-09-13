«Торпедо» расторгло контракт с полузащитником Рейхменом

Московское «Торпедо» и 21-летний полузащитник Богдан Рейхмен договорились о расторжении действующего контракта по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. Хавбек перешёл в стан чёрно-белых в июне 2022 года. Он сыграл за москвичей восемь матчей в Премьер-Лиге и в одном поединке Кубка России. В текущем первенстве МЕЛБЕТ-Первой лиги Рейхмен не провёл за «Торпедо» ни одной встречи.

Часть прошлого сезона игрок выступал в аренде в «КАМАЗе» из Набережных Челнов. За команду из Татарстана хавбек провёл 13 встреч в Первой лиге и забил один мяч. Ранее Рейхман также играл за «Краснодар» в РПЛ (четыре матча) и «Краснодар-2» в Первой лиге (31 матч и три забитых гола).

В нынешнем сезоне «Торпедо» занимает восьмую позицию во втором по значимости дивизионе России после девяти туров, набрав 14 очков.